Telegraph: моральный дух солдат ВСУ упал до самого низкого уровня с начала СВО

Моральный дух бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал до самого низкого уровня с начала конфликта с Россией из-за неудач на фронте и коррупционного скандала в Киеве. Об этом пишет британская газета Telegraph.

«В сочетании с нестабильной западной помощью, громким скандалом, связанным с коррупцией в электроэнергетике, и массовой эмиграцией украинских мужчин, уклоняющихся от службы в армии, моральный дух [украинских военнослужащих], похоже, находится на самом низком уровне с <…> (начала специальной военной операции. — прим. ред.)», — отмечается в материале.

13 ноября аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что западные СМИ должны оправдывать подозреваемого в коррупции президента Украины Владимира Зеленского, чтобы сохранить моральный дух ВСУ.

12 ноября газета Telegraph писала, что переход города Красноармейска (украинское название – Покровск) под контроль Вооруженных сил РФ станет одним из «крупнейших завоеваний» России в ходе СВО и позволит продвигаться вперед, а также угрожать городам «пояса крепостей», которые являются основой обороны ВСУ в Донбассе.

В материале отмечается, что потеря города подорвет моральный дух Украины и поможет президенту России Владимиру Путину убедить американского коллегу Дональда Трампа в том, что ВС РФ наступают, а поставки оружия ВСУ бессмысленны.

Ранее в США признали свое «катастрофическое поражение» на Украине.