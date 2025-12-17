На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Контракты с предприятиями ОПК заключены на 90%

Белоусов: заключены 90% контрактов с предприятиями ОПК на 2026 год
Министерство обороны РФ

Контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на поставки вооружения и техники в 2026 году заключены уже на 90%. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.

«На следующий год сформированы реалистичный план набора на контракт по военным округам и план поставок вооружения и техники. Они полностью обеспечены финансированием», — сказал он.

17 декабря в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялось расширенное заседание коллегии Министерства обороны, в котором также принял участие президент России Владимир Путин.

На заседании Белоусов также заявил, что план комплектования Вооруженных сил России в 2025 году превышен. Он отметил, что более трети участников имеют высшее или среднее специальное образование. Глава Минобороны подчеркнул, что успешное ведение боевых действий в России зависит от стабильного пополнения Вооруженных сил.

Ранее Белоусов высказался о развитии ядерных сил РФ.

