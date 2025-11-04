На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ атаковали нефтехимический завод в Башкирии. На предприятии частично обрушился цех

Глава Башкирии Хабиров: украинские БПЛА атаковали промкомплекс Стерлитамака
ВСУ в ночь на 4 ноября атаковали российские регионы 85 беспилотниками. Два дрона были сбиты над Башкирией, их обломки упали на Стерлитамакский нефтехимический завод. Власти сообщили, что в результате атаки на предприятии частично обрушился цех. В тот момент там работали пятеро человек. Предварительно, погибших и пострадавших в результате удара нет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Два украинских беспилотника атаковали промышленный комплекс в Стерлитамаке. Их обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха, сообщил в своем Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

«Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», — добавил он.

По данным SHOT, местные жители слышали три взрыва на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (СНХЗ), после чего с места ЧП повалил дым.

«В результате взрыва в АО «СНХЗ» произошло частичное обрушение цеха водоочистки. В цехе работало 5 человек. По предварительным данным, никто не пострадал»,

рассказали в администрации Стерлитамака.

Это уже не первая атака ВСУ на регион. Так, в сентябре украинские беспилотники дважды атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Газпром нефтехим Салават» — самый большой в России нефтехимический комплекс. В результате первого удара 18 сентября на НПЗ начался пожар. Вторая атака также привела к возгоранию.

1 ноября глава республики на совещании по безопасности объектов ТЭК и оборонно-промышленного комплекса сообщил, что количество атак на регион увеличивается.

«Мы продолжаем взаимодействовать с Минобороны. Защита людей остается приоритетом», — заявил Хабиров.

Он отметил, что в Башкирии выстроена глубокая система обороны предприятий — от обнаружения и сопровождения до огневого поражения беспилотников. В работе задействованы элементы пассивной и активной защиты.

Атака на другие регионы

Всего, по данным Минобороны, средства ПВО в ночь на 4 ноября сбили над территорией России 85 украинских беспилотников. Кроме Башкирии, дроны также были уничтожены в Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Липецкой, Волгоградской и Саратовской областях.

Росавиация сообщала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Саратова, Тамбова, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Уфы и Нижнекамска.

В Курской области ВСУ ударили дронами по подстанциям в Рыльске и слободе Белой. В результате первой атаки без света остались 16 тыс. человек. Вторая привела к отключению электричества в семи населенных пунктах, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Погибших и пострадавших нет. Наши бригады также производят переключение на резервную схему потребителей, пострадавших в результате удара по рыльской подстанции: Рыльск и его пригород уже запитаны. Работа по восстановлению света в населенных пунктах Рыльского, Кореневского и Глушковского районов продолжается», — добавил он.

В Волгоградской области атака беспилотников привела к возгоранию на площадке электрической подстанции «Фроловская». В результате удара погибших и пострадавших не было, рассказал глава региона Андрей Бочаров.

