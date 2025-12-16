В Финляндии ответили на вопрос об отправке военных на Украину

Отправка европейских войск на Украину в качестве возможных гарантий безопасности для Украины остается под вопросом. Об этом в интервью Yle заявил профессор мировой политики Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен.
По его мнению, это «совершенно неясно».
«Сейчас США и Европа пытаются создать систему, которая позволила бы обеспечить Украине чувство безопасности, аналогичное гарантиям безопасности НАТО, но без того, чтобы РФ чувствовала, что Украина достигла статуса, эквивалентного членству в Североатлантическом альянсе», — ответил Тейвайнен на соответствующий вопрос.
Он выразил мнение, что стратегия текущих переговоров по мирному урегулированию заключается в том, чтобы предложить Украине «настолько сильные гарантии безопасности», что Киев будет готов согласиться с «некоторыми требованиями, которые касаются территорий».
По словам профессора, это побудило европейские страны инвестировать «больше средств» в возможные гарантии безопасности, чтобы достичь пакета мер, «приемлемого для США и, возможно, для России».
Ранее Орбан заявил, что Евросоюз планирует начать войну с Россией в 2030 году.