В Финляндии ответили на вопрос об отправке военных на Украину

Профессор Тейвайнен: неясно, будут ли отправлены европейские военные на Украину
Sergei Grits/AP

Отправка европейских войск на Украину в качестве возможных гарантий безопасности для Украины остается под вопросом. Об этом в интервью Yle заявил профессор мировой политики Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен.

По его мнению, это «совершенно неясно».

«Сейчас США и Европа пытаются создать ​​систему, которая позволила бы обеспечить Украине чувство безопасности, аналогичное гарантиям безопасности НАТО, но без того, чтобы РФ чувствовала, что Украина достигла статуса, эквивалентного членству в Североатлантическом альянсе», — ответил Тейвайнен на соответствующий вопрос.

Он выразил мнение, что стратегия текущих переговоров по мирному урегулированию заключается в том, чтобы предложить Украине «настолько сильные гарантии безопасности», что Киев будет готов согласиться с «некоторыми требованиями, которые касаются территорий».

По словам профессора, это побудило европейские страны инвестировать «больше средств» в возможные гарантии безопасности, чтобы достичь пакета мер, «приемлемого для США и, возможно, для России».

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз планирует начать войну с Россией в 2030 году.

