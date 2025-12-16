В Белгородской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль

Два мирных жителя получили ранения при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел на участке трассы Устинка — Ясные Зори. Бойцы «БАРС-Белгород» доставили женщину в Октябрьскую больницу. Она получила рваную рану плеча, баротравму и ожоги лица. Пациентка находится в тяжелом состоянии.

«Ее супруг, получивший минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы, шеи и кистей рук, был доставлен в местную амбулаторию главой администрации Яснозоренского сельского поселения», — отмечается в сообщении.

Автомобиль получил повреждения, добавил глава региона.

16 декабря Гладков сообщил, что в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области супружеская пара получила ранения в результате атаки беспилотника на автомобиль. Мужчина и женщина были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями.

Накануне случился подобный инцидент. Тогда при атаке дрона на движущийся автомобиль в селе Глотово была ранена супружеская пара. Им была оказана медицинская помощь.

Ранее российские военные уничтожили стрелявшую по Белгороду установку «Град».