На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль

Гладков: украинский FPV-дрон ударил по машине, ранены мужчина и женщина
true
true
true
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Два мирных жителя получили ранения при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале

По его словам, инцидент произошел на участке трассы Устинка — Ясные Зори. Бойцы «БАРС-Белгород» доставили женщину в Октябрьскую больницу. Она получила рваную рану плеча, баротравму и ожоги лица. Пациентка находится в тяжелом состоянии.

«Ее супруг, получивший минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы, шеи и кистей рук, был доставлен в местную амбулаторию главой администрации Яснозоренского сельского поселения», — отмечается в сообщении.

Автомобиль получил повреждения, добавил глава региона.

16 декабря Гладков сообщил, что в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области супружеская пара получила ранения в результате атаки беспилотника на автомобиль. Мужчина и женщина были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями.

Накануне случился подобный инцидент. Тогда при атаке дрона на движущийся автомобиль в селе Глотово была ранена супружеская пара. Им была оказана медицинская помощь.

Ранее российские военные уничтожили стрелявшую по Белгороду установку «Град».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами