В Белгородской области при атаке дрона на авто пострадала супружеская пара

В селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области супружеская пара получила ранения в результате атаки беспилотника на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь. После этого их планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода.

Глава региона также уточнил, что автомобиль в результате атаки получил повреждения.

Накануне случился подобный инцидент. Тогда при атаке дрона на движущийся автомобиль в селе Глотово была ранена супружеская пара. Им была оказана медицинская помощь.

Гладков также писал, что дрон атаковал легковой автомобиль в Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая. Пострадавшему в результате атаки мужчине со множественными осколочными ранениями ног оказали помощь в Грайворонской центральной районной больнице. Мужчину доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее силы ПВО уничтожили воздушные цели над Белгородом.