На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области при атаке дрона на авто пострадала супружеская пара

Гладков: супруги пострадали при ударе беспилотника в селе Гора-Подол
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области супружеская пара получила ранения в результате атаки беспилотника на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь. После этого их планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода.

Глава региона также уточнил, что автомобиль в результате атаки получил повреждения.

Накануне случился подобный инцидент. Тогда при атаке дрона на движущийся автомобиль в селе Глотово была ранена супружеская пара. Им была оказана медицинская помощь.

Гладков также писал, что дрон атаковал легковой автомобиль в Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая. Пострадавшему в результате атаки мужчине со множественными осколочными ранениями ног оказали помощь в Грайворонской центральной районной больнице. Мужчину доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее силы ПВО уничтожили воздушные цели над Белгородом.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами