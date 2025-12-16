На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные уничтожили стрелявшую по Белгороду установку «Град»

ТАСС: в Харьковской области уничтожили обстреливавшую Белгород РСЗО «Град»
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные нанесли удар в Харьковской области по реактивной системе залпового огня «Град», которая обстреливала Белгород. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

В материале говорится, что ВСУ ночью атаковали Белгород из РСЗО «Град», после чего ракетная установка была передислоцирована в укрытие в район населенного пункта Первомайское Харьковской области.

«Ударом РСЗО «Торнадо-С» группировки «Север» установка уничтожена», — говорится в сообщении.

Ночью 15 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород попал под ракетный удар. Он рассказал, что в результате обстрела была серьезно повреждена городская инженерная инфраструктура. Предварительно, никто не пострадал.

По информации SHOT, после удара ВСУ в одном из районов города произошло задымление, в десятках жилых домов пропало электроснабжение.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область.

