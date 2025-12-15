На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор рассказал о пострадавших при атаке на Белгородскую область

Гладков: три человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
Станислав Красильников/РИА Новости

Три человека пострадали при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на два муниципалитета Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник атаковал легковой автомобиль в Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая. Пострадавшему в результате атаки мужчине со множественными осколочными ранениями ног оказали помощь в Грайворонской центральной районной больнице. Сейчас мужчину доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.

При атаке дрона на движущийся автомобиль в селе Глотово была ранена супружеская пара. Им также была оказана медицинская помощь.

Гладков добавил, что от удара дрона в селе Гора-Подол были повреждены остекление частного дома и легковой автомобиль. В селе Санково из-за атаки беспилотника повреждена хозпостройка и машина.

В Валуйском округе на участке дороги Казинка-Борки FPV-дрон также атаковал автомобиль, который в результате произошедшего сгорел.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 545 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактическую ракету «Гром-2» Вооруженных сил Украины.

Ранее силы ПВО уничтожили воздушные цели над Белгородом.

Атаки БПЛА на Россию
