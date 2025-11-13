В зоне СВО погиб пермский чиновник

Экс-глава Горнозаводского округа Пермского края Александр Афанасьев погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила администрация округа на своей странице во «ВКонтакте».

Александр Николаевич родился 23 июня 1972 года в Горнозаводске. В 2004 году Александр Николаевич окончил Пермский филиал Уральской Академии государственной службы.

Афанасьева избрали на должность Горнозаводского муниципального района в 2011 году, он пробыл на ней десять лет, до декабря 2021 года.

«На всех этапах трудовой деятельности Александра Николаевича отличали профессионализм, человечность, дипломатичность и уважение к коллегам и жителям родного округа», — сказано в посте.

По данным местных СМИ, в 2024 году он был осужден по делу о нарушениях, связанных с ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства». В конце прошлого года Афанасьев заключил контракт с Минобороны РФ, а в начале января пропал без вести в зоне СВО.

Прощание состоится в 18:00 в пятницу, 14 ноября, 15 ноября в 11:30 состоится панихида, после — отпевание. В администрации округа выразили соболезнования близким погибшего.

