США начали использовать копии иранских беспилотников Shahed

Bloomberg: США приняли на вооружение копии иранских дронов Shahed-136
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пентагон начал использовать ударные дроны, созданные на базе иранской модели Shahed-136. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«[Аризонская компания] SpektreWorks разработала систему путем обратного инжиниринга иранского дрона Shahed-136», — отмечается в статье.

Программа реализуется в рамках усилий США по созданию более дешевых и массовых беспилотников.

По данным агентства, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уже сформировало оперативную группу Task Force Scorpion Strike, в состав которой вошла эскадрилья небольших ударных БПЛА, созданных по образцу иранских Shahed.

Отмечается, что себестоимость одного иранского дрона составляет порядка $35 тысяч, тогда как производство американского MQ-9 Reaper оценивается в $30 млн.

17 ноября министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл назвал дроны «угрозой масштаба всего человечества». По его словам, беспилотники являются дешевыми самодельными взрывными устройствами, которые можно распечатать дома на 3D-принтере. Он объяснил, что дроны недостаточно «просто подавить» — необходимо обеспечить «многоуровневую защиту».

15 мая президент США Дональд Трамп заявил, что оборонные компании страны должны производить такие же дешевые и эффективные дроны, как Иран. По его словам, иранцы «делают хорошие беспилотники всего за $35–40 тысяч», тогда как США за за $41 млн. «Я хочу беспилотники за $35–40 тысяч», — подчеркнул он.

Ранее в США захотели обогнать КНР по темпам производства дронов.

