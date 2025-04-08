В Германии заявили о достижении коалиционного соглашения между ХДС/ХСС и СДПГ

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) договорились о подписании коалиционного соглашения. Об этом сообщил немецкий телеканал NTV со ссылкой на источник.

«Спустя пять недель после федеральных выборов ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, ХДС/ХСС и СДПГ планируют объявить о результатах переговоров в среду, 9 апреля. При этом сторонам еще предстоит обсудить некоторые детали, отметил телеканал.

В конце марта издание Politico сообщало, что лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц утратил основные рычаги влияния на немецких социал-демократов, с которыми он планировал сформировать правительство. Журналисты отметили, что СДПГ являлась единственным возможным партнером фракции для формирования нового состава кабинета министров.

Ранее лидер «Зеленых» раскритиковала членов блока ХДС/ХСС.