Белоусов поздравил российских военнослужащих со взятием Куриловки

Белоусов поздравил 153-й танковый полк со взятием Куриловки
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 153-го танкового полка со взятием населенного пункта Куриловка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В грозные годы Великой Отечественной войны военнослужащие полка проявили беспримерное мужество, несгибаемую стойкость и упорство в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками», — говорится в телеграмме главы ведомства.

Белоусов отметил, что сегодня российские войска успешно решают задачи на Богуславском направлении, а также отражают атаки украинских войск. По словам министра, действия полка позволяют обеспечить продвижение всей группировки войск.

О переходе Куриловки под контроль российских войск несколькими часами ранее сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он отметил, что также подразделения армии России освободили населенный пункт Кучеровка в Харьковской области. По его словам, в операции участвовали штурмовые подразделения российской армии, которые сжимали кольцо окружения.

Ранее Путин объяснил стратегическое значение перехода Северска под контроль ВС России.

