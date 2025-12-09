На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин наградил Героев России «Золотой Звездой»

Путин в Кремле провел церемонию вручения Героям России медалей «Золотая Звезда»
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин наградил в Кремле российских офицеров медалью «Золотая звезды» Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Церемония проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, в ней приняли участие свыше 200 военных и гражданских лиц, отметившихся героизмом. Также мероприятие посетили Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденов Мужества.

Российский лидер, в частности, удостоил награды подполковника Павла Ендовицкого, под руководством которого десантно-штурмовая рота отражала попытки вторжения противника в Белгородскую область.

Еще одним обладателем награды стал сержант Виталий Кондратов, который подвергся атакам шести ударных дронов и получил тяжелое ранение от наезда на противопехотную мину, но все равно продолжил движение при потере крови и вывел боевую машину из-под огня.

Путин также наградил капитана Сергея Терзияна, который лично ликвидировал крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области в целях прикрытия с воздуха FPV-дронами российских бойцов.

ДеньГероев Отечества празднуется по указу главы государства в 2013 году ежегодно 9 декабря. Дата привязана к празднику времен Российской империи — Дню Георгиевских кавалеров (отмечался с 1769 по 1917 годы).

Ранее стало известно, сколько россиян получили звание Героя России за три года.

