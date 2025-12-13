На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкоры предложили Белоусову усовершенствовать соцподдержку участников СВО

Белоусов встретился с военкорами и обсудил развитие войск БПЛА
Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с военкорами, сообщает в Telegram-канале оборонное ведомство.

В ведомстве заявили, что отдельной темой разговора стало развитие войск беспилотных систем, а также модернизация военное техники и средств поражения с учетом опыта СВО.

«Обсуждались вопросы материально-технического обеспечения подразделений в зоне проведения СВО <...>, а также потребность войск в новых индивидуальных рационах питания, предназначенных для доставки FPV-дронами (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота. — «Газета.Ru»)», — рассказали в министерстве.

Там добавили, что военкоры обратились к министру обороны с рядом инициатив по усовершенствованию мер соцподдержки участников СВО. На видеозаписи со встречи Белоусов делает записи во время общения с журналистами.

На этой неделе глава Минобороны поздравил командование и личный состав 153-го танкового полка со взятием деревни Куриловка в Харьковской области.

Ранее российские военные взяли «несокрушимый утес» ВСУ в Донбассе.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
