ВСУ продолжают атаковать Энергодар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом сообщил мэр Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«На данный момент зафиксированы уже не менее четырех прилетов вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — написал он.

Градоначальник призвал жителей не приближаться к местам падения беспилотников, проявлять бдительность на улицах Энергодара и по возможности оставаться дома.

До этого Пухов сообщил, что ВСУ атаковали беспилотником Центр детско-юношеского творчества. По его словам, дрон упал и сдетонировал во внутреннем дворике Центра. В результате атаки повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла. Обошлось без пострадавших. Мэр заявил, что это преступление «должно быть расценено как акт террора против мирных жителей, в том числе детей».

22 ноября ВСУ ударили по жилому району Энергодара с помощью беспилотников и артиллерии. При атаке пострадал 76-летний житель города. Его госпитализировали в сознании. Медики оценили состояние мужчины как удовлетворительное.

Ранее Россия и Украина «локально прекратили огонь» для ремонта на ЗАЭС.