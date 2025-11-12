На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Росатоме» заявили о стабилизации ситуации с электроснабжением на ЗАЭС

Глава «Росатома» Лихачев: ситуация с электроснабжением на ЗАЭС стабилизировалась
Константин Михальчевский/РИА Новости

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ситуация с электроснабжением на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стабилизировалась. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лихачева, беспокойные моменты все еще остаются.

«Надо сказать, что совместно с МАГАТЭ (Международным агентством по атомной энергии. — «Газета.Ru») мы все-таки смогли обеспечить необходимый режим тишины для ремонта обеих линий: Днепровской и Ферросплавной», — сказал гендиректор «Росатома».

Лихачев также анонсировал консультации «Росатома» и МАГАТЭ по ЗАЭС 14 ноября в Калининграде.

«Мы, конечно, будем ставить вопросы и в целом безопасности этого крупнейшего в Европе атомного энергетического объекта, и о конкретных шагах, которые будем предпринимать по координации с МАГАТЭ с целью недопущения какой бы то ни было ядерной аварии», — сказал гендиректор «Росатома».

18 октября Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС для ремонта поврежденных линий электропередачи. Станция находилась без внешнего электроснабжения с 23 сентября. В «Росатоме» ранее назвали решение о прекращении огня «непростым» и подчеркивали, что оно требует зеркальности со стороны Киева.

Ранее глава «Росатома» рассказал о работе по пуску первого блока Курской АЭС-2.

