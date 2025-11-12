Российские войска создали турель из трех пулеметов Калашникова для уничтожения дронов ВСУ

Бойцы российской группировки войск «Север» создали турель, с помощью которой они уничтожают беспилотники Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военнослужащий мобильной огневой группы с позывным «Охотник», передает ТАСС.

»[Создали] турель с тремя пулеметами Калашникова, каждый короб по 250 патронов — это реальная огневая мощь, с нее промахнуться практически невозможно. Требуется доля секунды, чтобы поменять угол и отработать по БПЛА противника», — сказал военный.

В октябре в Москве был представлен новый комплекс «Чебурашка», позволяющий увеличить дальность действия беспилотных летательных аппаратов. Цель достигается за счет применения двух узконаправленных антенн. Они одновременно с максимальной четкостью принимают видеосигнал от беспилотника и не позволяют системам радиоэлектронной борьбы противника подавить каналы управления дроном.

В августе в России велась работа по расширению возможностей оптоволоконных FPV-дронов «Бумеранг», по итогам которой эти беспилотники получат опцию комбинированного управления.

Ранее в России создали новый стелс-материал с системой антиобледенения для беспилотников.