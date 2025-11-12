На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска создали турель из трех пулеметов Калашникова для уничтожения дронов ВСУ

Бойцы группировки «Север» создали турель для уничтожения дронов ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы российской группировки войск «Север» создали турель, с помощью которой они уничтожают беспилотники Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военнослужащий мобильной огневой группы с позывным «Охотник», передает ТАСС.

»[Создали] турель с тремя пулеметами Калашникова, каждый короб по 250 патронов — это реальная огневая мощь, с нее промахнуться практически невозможно. Требуется доля секунды, чтобы поменять угол и отработать по БПЛА противника», — сказал военный.

В октябре в Москве был представлен новый комплекс «Чебурашка», позволяющий увеличить дальность действия беспилотных летательных аппаратов. Цель достигается за счет применения двух узконаправленных антенн. Они одновременно с максимальной четкостью принимают видеосигнал от беспилотника и не позволяют системам радиоэлектронной борьбы противника подавить каналы управления дроном.

В августе в России велась работа по расширению возможностей оптоволоконных FPV-дронов «Бумеранг», по итогам которой эти беспилотники получат опцию комбинированного управления.

Ранее в России создали новый стелс-материал с системой антиобледенения для беспилотников.

