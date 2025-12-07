На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о случае неподчинения бойцов ВСУ командованию

РИА: бойцы ВСУ вышли из-под контроля из-за ситуации в Днепропетровской области
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестали подчиняться командованию в Днепропетровской области из-за прорыва российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиоперехват переговоров.

Из расшифровки следует, что группа солдат из 12 человек попала под обстрел, а затем покинула позиции без ведома начальства. Командир ВСУ, используя угрозы уголовной ответственности, пытался отправить одного из контуженных бойцов обратно на боевые позиции.

По рации солдат пытался объяснить командиру, что группа ранена и следует отправить более здоровых военных, однако в ответ получил раздражительную реплику начальника и нецензурную брань.

В конце ноября сообщалось, что бойцы ВСУ массово отказались идти на передовую в Харьковской области.

Речь идет о случае в 72-й механизированной бригаде, которая должна восстановить потери украинских войск в регионе. По словам источника в силовых структурах РФ, пехотные батальоны отказались выходить на позиции. В ситуацию вмешалась военная полиция.

Ранее пленный из ВСУ рассказал о бонусах за уничтожение дезертиров.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами