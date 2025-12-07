Стало известно о случае неподчинения бойцов ВСУ командованию

Несколько военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестали подчиняться командованию в Днепропетровской области из-за прорыва российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиоперехват переговоров.

Из расшифровки следует, что группа солдат из 12 человек попала под обстрел, а затем покинула позиции без ведома начальства. Командир ВСУ, используя угрозы уголовной ответственности, пытался отправить одного из контуженных бойцов обратно на боевые позиции.

По рации солдат пытался объяснить командиру, что группа ранена и следует отправить более здоровых военных, однако в ответ получил раздражительную реплику начальника и нецензурную брань.

В конце ноября сообщалось, что бойцы ВСУ массово отказались идти на передовую в Харьковской области.

Речь идет о случае в 72-й механизированной бригаде, которая должна восстановить потери украинских войск в регионе. По словам источника в силовых структурах РФ, пехотные батальоны отказались выходить на позиции. В ситуацию вмешалась военная полиция.

Ранее пленный из ВСУ рассказал о бонусах за уничтожение дезертиров.