«Выбивали как зайцев»: военблогер раскрыл подробности ликвидации десанта ГУР

Военблогер Колясников: у десантировавшегося спецназа ГУР не было шансов выжить
Павел Лисицын/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов «обнулили» целое подразделение, отправив его под Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом заявил российский военблогер Сергей Колясников в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделение Сил специальных операций ГУР было полностью уничтожено, чтобы медийно прикрыть провал ВСУ на фронте.

«У них не было ни единого шанса, выбивали как зайцев», — добавил Колясников.

На опубликованных им кадрах видно, как дроны ликвидируют рассредоточившихся по местности военных, которые десантировались с вертолета.

1 ноября в Минобороны заявили, что войска РФ уничтожили группу из 11 сотрудников ГУР при их попытке высадиться с вертолета в одном километре на северо-запад от Красноармейска. До этого украинские OSINT-аналитики подтвердили ликвидацию спецназа ГУР, десантировавшихся с вертолета UH-60A Black Hawk.

Ранее военный эксперт рассказал, почему спецназ ГУР отправили в Красноармейск.

СВО: последние новости
