Эксперт объяснил, от чего зависит количество дронов, запускаемых Украиной

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью газете «Взгляд» объяснил, от чего зависит количество дронов, которые Киев запускает в сторону России. Он отметил, что масштаб атак украинских БПЛА постоянно меняется и зависит от нескольких критериев.

«Во-первых, это объем накопленных противником дронов. Во-вторых, стоит учитывать количество поступившего вооружения из-за рубежа. В-третьих, большую роль играет то, сколько оппоненты успели собрать аппаратов из уже готовых комплектов. В конечном счете, масштаб попытки удара зависит от погодных условий», — рассказал Кнутов.

Кроме того, по его словам, важное значение имеет получение украинской армией западных разведданных, в том числе от США.

Как сообщило Минобороны РФ, силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 287 украинских беспилотников в 12 российских регионах. Больше всего БПЛА было перехвачено в Брянской области — 118 единиц. По 40 дронов сбили в Калужской и Московской областях, 27 — в Тульской области, 19 — в Новгородской области, 11 — в Ярославской области, 10 – в Липецкой области. Кроме того, шесть беспилотников сбили в Смоленской области, по пять — в Курской и Орловской областях, четыре — в Воронежской и два в Рязанской области.

Ранее в МИД назвали «выпадом» ночную атаку беспилотников ВСУ на Москву.