Британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в специальной военной операции (СВО) в составе российских войск, пригрозил своим соотечественникам, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом британец заявил РИА Новости.

«Если мне придется столкнуться с соотечественником, я не буду колебаться. <...> Им следует вынести самые суровые приговоры», — сказал британский доброволец.

Миннис добавил, что иностранные наемники, вступающие в ВСУ, являются «бредящими, никому не нужными ветеранами, участвовавшими в незаконных войнах в Ираке и Афганистане». Британец назвал таких военных «психопатами».

6 октября Миннис сжег свой паспорт и отказался от гражданства Великобритании в поддержку России. Мужчина поделился, что не хотел, чтобы его налоги шли на боеприпасы и оружие для Украины. Он отметил, что больше не мог сидеть сложа руки и наблюдать за «демоническими действиями» — как со стороны Украины, так и со стороны Великобритании, поэтому он отправился на фронт добровольцем.

Ранее пленного британского наемника этапировали в Москву для следственных действий.