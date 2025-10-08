На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британец призвал вынести самые суровые приговоры воющим за ВСУ соотечественникам

Британский доброволец Миннис пригрозил воюющим на стороне ВСУ соотечественникам
true
true
true
close
Kin Cheung/AP

Британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в специальной военной операции (СВО) в составе российских войск, пригрозил своим соотечественникам, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом британец заявил РИА Новости.

«Если мне придется столкнуться с соотечественником, я не буду колебаться. <...> Им следует вынести самые суровые приговоры», — сказал британский доброволец.

Миннис добавил, что иностранные наемники, вступающие в ВСУ, являются «бредящими, никому не нужными ветеранами, участвовавшими в незаконных войнах в Ираке и Афганистане». Британец назвал таких военных «психопатами».

6 октября Миннис сжег свой паспорт и отказался от гражданства Великобритании в поддержку России. Мужчина поделился, что не хотел, чтобы его налоги шли на боеприпасы и оружие для Украины. Он отметил, что больше не мог сидеть сложа руки и наблюдать за «демоническими действиями» — как со стороны Украины, так и со стороны Великобритании, поэтому он отправился на фронт добровольцем.

Ранее пленного британского наемника этапировали в Москву для следственных действий.

