Российские войска ускорили продвижение в зоне военного конфликта на Украине, беря под контроль все больше территорий. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Темпы Вооруженных сил РФ ускоряются. Постепенные шаги перерастают в нечто большее. ВС РФ освободили почти 200 квадратных миль (порядка 518 квадратных километров — «Газета.Ru) территории в ноябре», — говорится в статье.

30 ноября президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Президент заявил, что перед группировкой войск «Север» поставлена задача создать зону безопасности на границе для защиты российских территорий от обстрелов.

Также российский лидер отметил, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит Вооруженным силам России.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что три населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль ВС России в ноябре в ходе создания буферной зоны на границе.

Ранее Герасимов сообщил, что ВС России вошли в Красный Лиман.