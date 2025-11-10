Украинская армия еженедельно наносит около 3,5 тыс. ударов по гражданским объектам на территории России. Об этом «Известиям» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, активизация обстрелов началась примерно в июле. Он уточнил, что за минувшую неделю было зафиксировано более 3,3 тыс. попаданий по объектам исключительно гражданской инфраструктуры, без учета военных или объектов двойного назначения.

Мирошник подчеркнул, что удары ВСУ по плотине Белгородского водохранилища нарушают международное право, а именно — международную конвенцию, запрещающую использование техногенных и опасных природных объектов для нанесения ущерба гражданскому населению. По его словам, Украина использует такие объекты для достижения своих целей, не учитывая последствия для мирного населения.

Посол добавил, что украинскую армию не интересует безопасность и будущее жителей затронутых территорий.

Ранее ВСУ ударили по храму Благовещения Богородицы под Белгородом.