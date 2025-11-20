Разведчика ВСУ Кочаряна осудили за теракты в Белгородской области

Суд приговорил разведчика ВСУ к 29 годам за теракты в Белгородской области

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор командиру группы воздушной разведки Украины Дмитрию Кочаряну, назначив ему 29 лет лишения свободы за совершение террористических актов в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры РФ.

По данным ведомства, 35-летний старший лейтенант Дмитрий Кочарян, занимавший должность командира группы воздушной разведки в составе Государственной пограничной службы Украины, признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Ему инкриминировались организация финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганда терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), а также совершение террористических актов, повлекших тяжкие последствия (п. «а», «в» ч. 2, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Первые семь лет наказания Кочарян должен отбыть в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Кочарян, действуя в составе организованной группы под руководством высокопоставленных представителей военно-политического руководства Украины, занимался организацией финансирования терроризма и осуществлял террористическую деятельность, направленную на запугивание населения и дестабилизацию работы органов государственной власти России.

