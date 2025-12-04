Суд вынес приговор командиру ВСУ, приказавшему сбить самолет с пленными

Командира ВСУ Дзямана заочно приговорили в РФ к пожизненному лишению свободы

Военный суд заочно приговорил командира украинской армии Николая Дзямана к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил ТАСС.

Суд установил, что командир 138-й зенитной ракетной бригады воздушного командования «Восток» ВСУ в январе 2024 года приказал сбить Ил-76 с украинскими пленными в районе поселка Яблоново в Белгородской области.

Кроме того, 13 мая 2023 года военнослужащие 138-й зенитной ракетной бригады, исполняя противоправный приказ Дзямана, сбили при помощи зенитной ракеты комплекса противовоздушной обороны Patriot два вертолета Ми-8, фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 ВКС РФ.

Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски и взыскал с Дзямана в пользу Минобороны РФ материальный ущерб в сумме более 4 млрд рублей, а в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда — более 14 млн рублей.

Ранее суд приговорил разведчика ВСУ к 29 годам за теракты в Белгородской области.