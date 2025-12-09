Герасимов: ВС РФ взяли под контроль более 30% от всех зданий в Димитрове

Российские военнослужащие взяли под контроль южную часть города Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР), что составляет более 30% от общего количества зданий в населенном пункте. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, заявление которого опубликовано в Telegram-канале министерства обороны страны.

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями общевойсковой армии группировки российских войск «Центр», действующими на Днепропетровском направлении. В ходе совещания он отметил, что ликвидацией личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове занимаются военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии.

«На сегодняшний день южная часть города освобождена и находится под полным нашим контролем. Это составляет более 30% от общего количества зданий в городе», — сказал начальник Генштаба ВС РФ.

7 декабря в российском министерстве обороны заявили, что бойцы группировки войск «Центр» в течение минувших суток продолжали уничтожать окруженных в Димитрове украинских солдат. Кроме того, они занимались зачисткой населенного пункта Гришино в ДНР.

Ранее в Верховной раде Украины признали, что военные ВСУ попали в окружение в Димитрове.