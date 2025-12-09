На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Начальник Генштаба ВС РФ оценил ситуацию в Димитрове в ДНР

Герасимов: ВС РФ взяли под контроль более 30% от всех зданий в Димитрове
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль южную часть города Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР), что составляет более 30% от общего количества зданий в населенном пункте. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, заявление которого опубликовано в Telegram-канале министерства обороны страны.

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями общевойсковой армии группировки российских войск «Центр», действующими на Днепропетровском направлении. В ходе совещания он отметил, что ликвидацией личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове занимаются военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии.

«На сегодняшний день южная часть города освобождена и находится под полным нашим контролем. Это составляет более 30% от общего количества зданий в городе», — сказал начальник Генштаба ВС РФ.

7 декабря в российском министерстве обороны заявили, что бойцы группировки войск «Центр» в течение минувших суток продолжали уничтожать окруженных в Димитрове украинских солдат. Кроме того, они занимались зачисткой населенного пункта Гришино в ДНР.

Ранее в Верховной раде Украины признали, что военные ВСУ попали в окружение в Димитрове.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами