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Командир «Вагнера» стал советником президента африканской страны

В ЦАР командир «Вагнера» Подольский стал советником по безопасности президента

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Global Look Press

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера назначил командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Подольского советником по безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист-международник Аббас Джума.

«Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский («Салем») стал советником по безопасности президента ЦАР», — написал он, уточнив, что подробности о назначении будут опубликованы позже.

В сентябре 2023 года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что по соглашению с российскими властями около тысячи бойцов ЧВК останутся в стране для обеспечения безопасности в «трудный момент».

16 сентября Reuters и CNN сообщали, что на территории американской военной базы в Нигере появились российские военнослужащие из «Африканского корпуса», которым планировалось заменить миссию ЧВК «Вагнер».

Ранее Германия завершила вывод войск из Нигера.

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