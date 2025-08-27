На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о вкладе ЧВК «Вагнер» в разоружение боевиков в Африке

«Лента.ру»: ЧВК «Вагнер» играет большую роль в процессе прекращения войны в ЦАР
Станислав Красильников/РИА Новости

Усилия российского контингента из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» помогли стабилизировать ситуацию во время ожесточенной гражданской войны в Центральной африканской республике (ЦАР) и привести к разоружению антиправительственных боевиков. Об этом сообщает «Лента.ру».

Гражданская война шла в ЦАР в течение шести лет. С 2019 года в стране идет постепенный процесс разоружения оппозиционных группировок. В июне после переговоров командира «Вагнера» Дмитрия Подольского и начальника штаба антиправительственной группировки UPC Амаду Бунгуса он резко усилился. Так, только за последний месяц пять тысяч боевиков сложили оружие.

Власти республики крайне высоко оценивают роль россиян в разоружении антиправительственных группировок. Присутствие «Вагнера» в ЦАР заставляет боевиков прекращать вооруженное сопротивление и выходить из лесов. И это дает надежду на окончательное прекращение многолетней гражданской войны.

25 июня стало известно, что находящиеся в Центральноафриканской республике российские военные разоружили банду из пятисот боевиков.

Ранее командир «Вагнера» стал советником президента африканской страны.

