В США посчитали российский ледокол боевым кораблем

National Interest: ледокол РФ «Иван Папанин» вооружен для борьбы с кораблями
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Российский ледокол РФ »Иван Папанин» вооружен для борьбы с кораблями противника. Об этом пишет американское издание The National Interest.

«Иван Папанин» является головным кораблем проекта 23550 и первым из четырех патрульных ледоколов Военно-морского флота России. Как отметили американские аналитики, он оснащен радиолокационной станцией МР-352 «Позитив» для обнаружения воздушных и морских целей и вертолетной площадкой для Ка-27, которые могут выполнять противолодочные операции.

«Будучи патрульным судном, он вооружен для борьбы с вражескими кораблями, хотя его арсенал скромнее, чем у крейсера», — пишет издание.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передала патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» ВМФ РФ 5 сентября. Корабль «Иван Папанин» заложили в 2017 году и спустили на воду в 2019-м. Он способен развивать скорость до 18 узлов и преодолевать льды толщиной более 1,5 м. Помимо него, будет построено еще три корабля проекта 23550.

Ранее верфи трех стран объединились ради строительства ледоколов для США.

