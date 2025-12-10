Подразделения Вооруженных сил Украины за последние сутки потеряли около 1 250 военнослужащих в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На северном направлении бойцы поразили формирования десантно-штурмовой бригады, штурмового полка, трех бригад территориальной обороны и пограничного отряда Украины в районах Сумской области. На Харьковском направлении российские силы нанесли удары по двум тяжелым механизированным бригадам, мотопехотной бригаде, штурмовому полку и бригаде теробороны. Потери противника составили до 230 военнослужащих, а также уничтожены техника, артиллерийские орудия, РСЗО, радиолокационные станции и склады боеприпасов.

На западном направлении продолжалось уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. Там поразили подразделения двух механизированных бригад и бригады нацгвардии, при этом потери противника составили до 210 военнослужащих и значительное количество техники.

Южная группировка заняла выгодные позиции, нанеся удары по трем механизированным бригадам. Потери ВСУ превысили 130 военнослужащих, уничтожено несколько боевых машин, автомобилей и складов материальных средств.

Группа «Центр» продолжила зачистку окруженных формирований в Донецкой и Днепропетровской областях, поражены подразделения механизированных, егерских, аэромобильных, десантно-штурмовых и морской пехоты, а также бригад теробороны и нацгвардии. Потери противника достигли 420 военнослужащих и нескольких автомобилей.

На восточном направлении российские силы продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив до 220 военнослужащих, бронетехнику, гаубицу М777 производства США и склад боеприпасов. Группировка «Днепр» нанесла удары по механизированной бригаде и бригаде береговой обороны в районах Запорожской и Херсонской областей, уничтожив более 40 военнослужащих, автомобили, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

