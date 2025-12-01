На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский пленный рассказал о поборах в ВСУ

Украинский пленный сообщил о поборах со стороны командира 57-й бригады ВСУ
close
РИА «Новости»

Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждый месяц платили деньги своему командиру. Об этом ТАСС рассказал попавший в плен под Волчанском украинский солдат Игорь Арцимович.

По словам пленного, служившего в роте огневой поддержки 34-го батальона 57-й бригады, в подразделении процветали коррупция и поборы. Солдаты вынуждены были за свой счет покупать большую часть обмундирования, в том числе бронежилеты, ежемесячно переводя по 20 тыс. гривен (37 тыс. рублей) на карточку командира бригады Максима Кузьмина.

6 октября попавший в плен доброволец Вооруженных сил Украины Игорь Шевцов заявил, что половина средств, выделяемых на украинскую армию, разворовывается, что оставляет солдат без необходимого обеспечения. Он подчеркнул, что его разочарование в ВСУ связано с крупномасштабными случаями воровства, которые он наблюдал.

Ранее Трамп назвал проблемой ситуацию с коррупцией на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами