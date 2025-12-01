Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждый месяц платили деньги своему командиру. Об этом ТАСС рассказал попавший в плен под Волчанском украинский солдат Игорь Арцимович.

По словам пленного, служившего в роте огневой поддержки 34-го батальона 57-й бригады, в подразделении процветали коррупция и поборы. Солдаты вынуждены были за свой счет покупать большую часть обмундирования, в том числе бронежилеты, ежемесячно переводя по 20 тыс. гривен (37 тыс. рублей) на карточку командира бригады Максима Кузьмина.

6 октября попавший в плен доброволец Вооруженных сил Украины Игорь Шевцов заявил, что половина средств, выделяемых на украинскую армию, разворовывается, что оставляет солдат без необходимого обеспечения. Он подчеркнул, что его разочарование в ВСУ связано с крупномасштабными случаями воровства, которые он наблюдал.

Ранее Трамп назвал проблемой ситуацию с коррупцией на Украине.