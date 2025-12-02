Российские войска совершили массированную атаку на город в Одесской области

Вооруженные силы (ВС) России совершили массированный удар по Болграду в Одесской области с использованием 20 дронов — камикадзе «Герань». Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на мониторинговые украинские ресурсы.

На опубликованных военкорами видеокадрах видно зарево от пожара и слышны взрывы, на фоне которых звучит характерный шум двигателей «Гераней». В публикации сообщается, что после атаки местные жители зафиксировали перебои в электроснабжении.

Авторы отметили, что Болград до этого не попадал в военные сводки Минобороны РФ. Город является административным центром Болградского района Одесской области и расположен в пяти километрах от границы с Молдавией.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Сумской области начались перебои со светом и водой.