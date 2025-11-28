Лебедев: ВС России ударили по аэродрому со специалистами НАТО в Одессе

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Одессе, где, по данным координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, находились иностранные специалисты. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Лебедев утверждает, что потери украинской стороны оказались значительными: по его информации, ликвидировали 28 человек, еще до 70 получили ранения. Среди ликвидированных, по его данным, были иностранные военные специалисты, включая представителей стран НАТО.

Он также заявил, что аэродром в Буялыке использовался для запуска беспилотников большой дальности, которые направлялись в сторону Крыма. Лебедев уточнил, что именно оттуда, по его сведениям, были отправлены дроны, атаковавшие Таганрог.

До этого Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 151 районе в зоне проведения спецоперации.

Известно также, что ВС РФ нанесли массированные удары реактивной системой залпового огня «Град» по Купянску-Узловому в Харьковской области, где расположились около 6500 военнослужащих ВСУ.

Ранее российские диверсанты взяли в плен украинских операторов БПЛА.