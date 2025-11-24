Кадыров публично поздравил сына с Днем рождения

Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам 24 ноября отмечает совершеннолетие. Лидер республики поздравил наследника в своем Telegram-канале.

«Свой 18-летний юбилей отмечает ВНУК Ахмата-Хаджи — Адам Кадыров. <...> Я от всей души поздравляю его с днем рождения! Приятно отметить, что, несмотря на молодость, Адам уже зарекомендовал себя как ответственный и достойный представитель команды Кадырова», — сказано в посте.

Кадыров-старший отметил, что его сыну с малых лет были присущи служение народу, уважение к старшим и любовь к Отечеству. Эти качества Адам использовал для развития Чеченской Республики. Он эффективно руководил подразделениями, играющими ключевую роль в обеспечении безопасности региона, следует из сообщения. Также глава Чечни пожелал Адаму счастья и уверенности в каждом шаге.

Адам Кадыров является помощником своего отца. С ноября 2023 года он возглавляет Службу безопасности главы Чечни. В октябре того же года Адаму присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Наследник главы Чечни — кавалер и многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).

Ранее Адам Кадыров открыл в Чечне спорткомплекс имени себя.