Кадыров показал видео уничтожения украинских военных в Харьковской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой показана работа чеченских операторов БПЛА в Харьковской области.

«На кадрах показано тесное взаимодействие бойцов батальона «Запад-Ахмат» МО РФ, сотрудников ОМВД по Курчалоевскому району ЧР… с военнослужащими 128-й бригады МО РФ», — написал Кадыров.

По его словам, чеченские дроноводы засекли перемещение украинских военных в частном секторе, после чего по ним отработали операторы ударных FPV-дронов. Глава Чечни отметил, что бойцов Вооруженных сил Украины не спасла тщательная маскировка своих подземных укрытий.

Кадыров отметил, что такие боевые вылеты проводятся каждый день, приближая победу российских войск.

«Когда наши воины на охоте, у врагов не будет шанса уцелеть даже в самых укромных местах», — добавил он.

До этого Кадыров сообщил о неудачных попытках ВСУ устроить диверсии на территории Белгородской области. Он рассказал, что 24 ноября в районе села Уды в Харьковской области был уничтожен один из опорных пунктов украинских войск. Минометные расчеты нанесли точные удары по объекту, рассказал глава Чечни. По словам Кадырова, теперь командованию украинской армии придется несколько раз подумать перед тем, как «высунуть голову».

Ранее Кадыров показал кадры ликвидации бойцов ВСУ, скрывшихся под полиэтиленом.