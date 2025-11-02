На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В личной библиотеке Путина обнаружили фрагмент подбитого танка Leopard

В личной библиотеке Путина хранится фрагмент подбитого танка Leopard из зоны СВО
Telegram-канал «ЗАРУБИН»

В личной библиотеке президента России Владимира Путина хранится фрагмент подбитого в зоне спецоперации на Украине немецкого танка Leopard. Соответствующие кадры были опубликованы в программе «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».

Как отмечается, подарки главе государства от находящихся бойцов в зоне СВО хранятся в президентской библиотеке. Среди них – фрагмент немецкого танка.

«Верховному главнокомандующему кусок фашистского танка Leopard, подбитого нами в зоне СВО. Личный состав 58-й армии. Запорожская область 2023 год», — написано на нем.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что произведенные в Германии танки на Украине, на которых изображены кресты, вызывают определенные ассоциации.

«Сегодня, конечно, когда мы видим на Украине танки немецкого производства с крестами, возникают некоторые ассоциации. Никуда, к сожалению, от этого не уйти», — сказал российский лидер.

Глава государства также выразил сомнения в способности Германии выступать посредником на переговорах с Украиной из-за поставок оружия Киеву.

Ранее Захарова сравнила Путина и Маяковского в одном вопросе.

