Трофейный американский броневик вернули в зону СВО

Кадыров: трофейный броневик Сougar отправлен обратно в зону СВО
Станислав Красильников/РИА Новости

Трофейная бронемашина американского производства Сougar отправлена обратно в зону СВО. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Сегодня решил отправить обратно в зону проведения СВО трофейный «Кугуар». Это тяжёлая бронемашина, произведённая в США. Она находится на вооружении ряда стран НАТО», — написал он.

Кадыров отметил, что технику теперь применят против «прежних западных хозяев».

До этого российские специалисты начали изучение трофейного безэкипажного катера Вооруженных сил Украины. Боец с позывным «Адвокат» пояснил, что перехваченный при атаке на Крым трофей является безэкипажным катером с инерционной системой навигации. Он сделан на базе гидроцикла, произведенного в Мексике. Вес боевой части составляет 150 килограммов взрывчатого вещества, запас хода — около 400 километров, крейсерская скорость — 90 километров в час.

В свою очередь издание NetEase сообщало, что президент России Владимир Путин может передать партнерам из Китая в качестве подарка образцы западной трофейной техники.

Ранее колонну с трофейной техникой НАТО на российской автотрассе сняли на видео.

