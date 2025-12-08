На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Минобороны: ВС России нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), местам предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах. Об этом сообщает Минобороны в Telegram-канале.

Также в военном ведомстве заявили о взятии под контроль населенных пунктов Червоное в Донецкой народной республике (ДНР) и Новоданиловки в Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Юг» нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Платоновка, Бересток, Звановка, Петровское и Константиновка ДНР.

Украинская армия на этом направлении потеряла более 145-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV американского производства, 12 пикапов, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

В Запорожской области группировка ВС РФ «Днепр» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в Константиновке, Орехове, Лукьяновске, Разумовке. Также российские военные противостояли ВСУ в Никольском Херсонской области.

На этом направлении вооруженные силы Украины потеряли до 40 военнослужащих, а также боевую бронемашину, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего.

Ранее ВСУ отказались забирать тела военных из Гуляйполя, представив их пропавшими без вести.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами