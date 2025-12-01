Минобороны: ВС РФ ударили по объектам ВСУ и складам боеприпасов в 136 районах

Российские войска в ходе боевых действий поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов и горючего. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, поражению подверглись места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 136 районах.

Накануне в районе села Песковка Сумской области произошел взрыв на крупном складе боеприпасов ВСУ, некоторые бойцы армии противника получили несовместимые с жизнью ранения. По информации силовиков, среди обслуживающих объект украинских военнослужащих зафиксированы летальные исходы.

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие уничтожили базы корректировки и взлетные площадки беспилотников ВСУ в Сумской области. Кроме того, по словам подпольщика, ликвидированы склады материально-технического обеспечения БПЛА.

Ранее СМИ сообщили о массированных ударах по Украине.