Артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил энергетическую инфраструктуру Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате атаки в северо-западной части области остались без электроснабжения 2113 абонентов. Энергетики не могут приступить к восстановительным работам, поскольку обстрел не прекращается. Аварийные бригады начнут работу сразу после стабилизации обстановки.

26 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что более 30 тысяч жителей региона остались без электричества из-за атаки Вооруженных сил Украины.

За день до этого Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником Центр детско-юношеского творчества в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции Энергодаре.

Ранее Россия и Украина «локально прекратили огонь» для ремонта на ЗАЭС.