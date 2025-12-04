На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные уничтожили редкую РСЗО ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны: ВС России уничтожили редкую хорватскую РСЗО Heron ВСУ в зоне СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции лишились редкого вооружения — пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) M93A3 Heron хорватского производства. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, вооружение уничтожили военнослужащие группировки войск «Центр», которые действуют в ДНР и Днепропетровской области. Вблизи какого населенного пункта ВС РФ уничтожили установку РСЗО, не уточняется.

Известно, что буксируемая установка Heron имеет 40 направляющих, которые предназначены для неуправляемых реактивных снарядов калибром 70 км. С начала спецоперации это вооружение встречалось в сводках министерства обороны только три раза — 4 декабря, 3 мая и 25 марта 2025 года.

Как отмечает портал «Военное обозрение», о поставке этих РСЗО объявлено не было, вооружение оставалось тайной до первого случая уничтожения Heron в марте текущего года. Сколько всего РСЗО этой модели находится на вооружении украинской армии, неизвестно.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении 195 беспилотников ВСУ за сутки.

