Появилось видео удара ВС РФ по позициям украинских войск у Гуляйполя

Удар четырех российских ФАБов по позициям ВСУ в районе Гуляйполя сняли на видео

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по позициям украинских войск в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».

Из материала следует, что российские бойцы при выполнении задания применили фугасные авиабомбы (ФАБ). Целями стали места скопления личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке городского типа Зализничное, который находится на расстоянии четырех километров от Гуляйполя.

«Кучно легло», — отметили авторы публикации, комментируя прикрепленное к ней видео удара.

На кадрах видно, как на позициях ВСУ одновременно происходят несколько мощных взрывов. После этого на записи можно заметить, что военнослужащие ВС РФ во время атаки применили четыре фугасные авиабомбы.

2 декабря президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и положительно оценил скорость продвижения российских военнослужащих в направлении Гуляйполя. Он обратил внимание, что в боях на данном участке фронта участвуют подразделения группировки войск «Восток». По словам главы государства, он знает, какими темпами солдаты движутся в заданном направлении.

Ранее в Гуляйполе под удар российских ФАБов попали бойцы трех подразделений украинских войск.