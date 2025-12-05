Российские военные сбили более тысячи беспилотников ВСУ за неделю

Российские средства противовоздушной обороны за неделю ликвидировали 1 120 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали там.

Также за неделю российские военные уничтожили пять пусковых установок реактивных систем залпового огня украинских войск, большая часть из которых — западного производства, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Утром 5 декабря Минобороны РФ заявило, что ночью над территорией страны сбили 41 украинский дрон самолетного типа. В Самарской области и Крыму перехватили по девять целей, в Саратовской области — восемь. По семь БПЛА ликвидировали в Ростовской и Волгоградской областях, один — в Краснодарском крае.

В ночь на 5 декабря сообщалось, что над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края раздались взрывы на фоне атаки украинских дронов. В результате нападения портовая инфраструктура Темрюка получила повреждения.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.