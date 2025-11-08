Появилась информация о рекордном запуске «Кинжалов» по целям на Украине

Российские войска, предположительно, нанесли самый масштабный с начала спецоперации удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военным объектам на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«Судя по всему, ночью нанесен самый масштабный удар «Кинжалами» по военным объектам на Украине с начала СВО. Под удар попали не менее двух аэродромов, а также, предположительно, некий объект в пригороде Житомира», — говорится в публикации.

3 ноября стало известно, что российские истребители МиГ-31 ударили по аэродрому Озерное в Житомирской области Украины. Операция была проведена в темное время суток. Из публикации следует, что военнослужащие Вооруженных сил РФ при выполнении боевого задания применили три ракеты «Кинжал».

Кроме того, российские бойцы с помощью баллистических ракет «Искандер» атаковали цели в населенных пунктах Запорожье, Ромны и Днепр. Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в свою очередь, били по городам Конотоп, Николаев и Нежин.

Ранее на видео попал удар ФАБ-3000 по штурмовикам ВСУ в Запорожской области.