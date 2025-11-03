ВС РФ нанесли ракетные удары по украинскому аэродрому

Российские истребители МиГ-31 нанесли удары по аэродрому Озерное в Житомирской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне».

Операция была проведена в темное время суток. Из публикации следует, что военнослужащие Вооруженных сил РФ при выполнении боевого задания применили три ракеты «Кинжал».

Кроме того, российские бойцы с помощью баллистических ракет «Искандер» атаковали цели в населенных пунктах Запорожье, Ромны и Днепр (до 2016 года — Днепропетровск). Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в свою очередь, били по городам Конотоп, Николаев и Нежин.

«Противник пишет, что крылатыми авиабомбами была атакована цель в Чутово в Полтавской области, до границы с РФ чуть более 75 км», — говорится в материале.

В ночь на 3 сентября военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВС РФ нанесли удар по Бурштынской тепловой электростанции (ТЭС) в Ивано-Франковской области Украины. По его словам, эта ТЭС является одной из самых крупных в стране. После атаки на всей территории, подконтрольной Киеву, было ограничено электроснабжение.

Ранее российские войска ударили по телебашне в украинском городе Чернигов.