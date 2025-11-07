В двух регионах России за пять часов сбили еще шесть украинских беспилотников

Минобороны: в Курской и Брянской областях за пять часов сбили 6 украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны за пять часов сбили шесть украинских беспилотников над Курской и Брянской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что 7 ноября с 09:00 до 14:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пять из них были сбиты над территорией Курской области, еще один — над Брянской.

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины.

По данным ведомства, пять дронов были ликвидированы над территорией республики Крым, три — над Брянской областью, два — над Курской и один — над Калужской. Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадали мирные жители.