В Минобороны сообщили об уничтожении 11 дронов ВСУ над Россией за ночь

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, пять дронов были ликвидированы над территорией республики Крым, три — над Брянской областью, два — над Курской и один — над Калужской. Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.

Ночью ранее силы ПВО сбили более 70 беспилотников над регионами РФ. Больше всего БПЛА перехватили в Волгоградской области — 49 единиц.

Накануне нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойл-Волгограднефтепереработка» приостановил работу после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Как сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в столице региона в ту ночь произошла массированная атака украинских беспилотников.

По его словам, БПЛА ударили по 24-этажному дому №4 на улице Гаря Хохолова в Кировском районе города. Осколки попали в 48-летнего мужчину. По информации Telegram-канала SHOT, пострадало минимум пять квартир. Взрывом повреждены балконы, также выбиты стекла близлежащих домов.

Ранее Зеленский назвал российские БПЛА более опасными, чем баллистические ракеты.