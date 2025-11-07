На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадали мирные жители

Гладков: в поселке Пролетарский при атаке беспилотника пострадали два человека
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Пролетарский в Ракитянском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон взорвался на территории одного из объектов.

«Двое мужчин попутным транспортом были доставлены в Ракитянскую ЦРБ (центральную районную больницу — «Газета.Ru»). У одного пострадавшего осколочное ранение спины, у второго — осколочное ранение бедра», — говорится в заявлении.

Из него следует, что одного из раненых решили транспортировать в городскую больницу №2 в Белгороде.

6 ноября украинские БПЛА атаковали подстанцию в микрорайоне Боровское в городе Рыльске, расположенном в Курской области. Из-за этого в населенном пункте произошло частичное отключение света и тепла.

Как рассказал губернатор региона Александр Хинштейн, из строя вышли котельная и трансформатор. В результате семь домов остались без отопления и 90 — без электроснабжения. При этом сотрудникам аварийных служб удалось оперативно устранить все повреждения.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотника пострадала женщина.

