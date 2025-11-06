На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина ранена в Белгородской области при атаке беспилотника

Гладков: БПЛА ВСУ атаковал соцобъект в Волчьей Александровке, ранена женщина
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Украинский беспилотник атаковал соцобъект в Белгородской области, в результате удара пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что FPV-дрон ударил по социальному объекту, который несколько лет не работает, в селе Волчья Александровка Волоконовского района.

В результате атаки была ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением ноги доставили в районную больницу. В здании повреждены остекление и стены.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Этой ночью Волгоград подвергся массированной семичасовой атаке беспилотников ВСУ. В результате удара БПЛА по многоэтажке пострадал мужчина — он получил несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, на территории промзоны из-за падения обломков дрона произошел пожар. Жители сообщили, что слышали более 30 взрывов. Атаку на город назвали мощнейшей с начала военной операции.

Ранее градирню Нововоронежской АЭС восстановили после удара беспилотника.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами