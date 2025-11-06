Женщина ранена в Белгородской области при атаке беспилотника

Украинский беспилотник атаковал соцобъект в Белгородской области, в результате удара пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что FPV-дрон ударил по социальному объекту, который несколько лет не работает, в селе Волчья Александровка Волоконовского района.

В результате атаки была ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением ноги доставили в районную больницу. В здании повреждены остекление и стены.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Этой ночью Волгоград подвергся массированной семичасовой атаке беспилотников ВСУ. В результате удара БПЛА по многоэтажке пострадал мужчина — он получил несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, на территории промзоны из-за падения обломков дрона произошел пожар. Жители сообщили, что слышали более 30 взрывов. Атаку на город назвали мощнейшей с начала военной операции.

Ранее градирню Нововоронежской АЭС восстановили после удара беспилотника.