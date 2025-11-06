ВСУ атаковали подстанцию в Курской области

Хинштейн: часть жителей Рыльска осталась без света и тепла после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в микрорайоне Боровское города Рыльска Курской области, из-за чего часть местных жителей осталась без света и тепла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В результате удара из строя временно вышли котельная и трансформатор: без тепла остались 7 домов, в которых живет порядка 150 человек, еще в 90 домах было нарушено электроснабжение», — написал чиновник.

По его словам, аварийные бригады энергетиков оперативно устранили все повреждения.

Минувшей ночью в Костромской области украинские беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Волгореченске. В результате электроснабжение нарушено не было, все системы региона работают в штатном режиме, никто не пострадал.

Как сообщили в Минобороны России, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 70 беспилотников над регионами РФ. Больше всего БПЛА перехватили в Волгоградской области — 49 единиц. Семь сбиты в Крыму, шесть – в Воронежской области, четыре – в Ростовской области, три — в Белгородской области. Еще два дрона уничтожили в Орловской области и по одному в Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.

Ранее в Херсонской области остались без света 200 тысяч человек.